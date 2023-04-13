



В Израиле ожидается вторая волна увольнений в Meta

На следующей неделе в Израиле ожидается вторая волна увольнений в Meta.



По данным "Калкалист", если в прошлом месяце под сокращение попали, в основном, сотрудники и руководители отделов кадров, то в этот раз без работы останутся сотрудники из самых разных сфер деятельности техногиганта.



Текущая волна увольнения, в частности, затронет программистов, инженеров в сфере платежей, разработчиков криптографии и других.



Новые сокращения коснутся ядра компании и ее центра разработки, а не только сотрудников отдела маркетинга, администрации и отдела кадров. Третья волна запланирована на май. Ожидается, что будут уволены сотрудники бизнес-подразделений компании.



В Израиле в Meta работают около 900 человек. Израильский центр исследований и разработок считается важной частью деятельности Microsoft в сфере кибербезопасности.



Ранее в этом году компания объявила, что намерена уволить 10 тысяч рабочих по всему миру.

