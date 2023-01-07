



В Израиле ожидается нехватка молока Тнува и сливочного масла

В конце недели розничные торговцы в Израиле сообщили о задержке поставок молока в картонной упаковке Тнува и дефиците сливочного масла.



Одна из машин по розливу молока в картонную упаковку компании Тнува была остановлена на техническое обслуживание, что создало дефицит продукта в ближайшие дни.



В Тнува подчеркнули, что дефицита молока в целом нет, а есть дефицит именно в картонной упаковке. Кроме того, сообщили, что в некоторых магазинах невозможно найти сливочное масло, в основном потому, что цены на масло за границей резко выросли и сделали импорт масла по нынешней цене невыгодным для импортера.