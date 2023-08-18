



В Израиле ответили, что будет с медстраховкой для украинских беженцев

В Израиле решили все же продлить финансирование медицинского страхования и другой помощи для украинских беженцев.



Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра страны.



"По распоряжению главы правительства и по согласованию с министром финансов было решено продлить оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца года", - сказано в заявлении.



Накануне ассоциация "Врачи за права человека" и организации, которые занимаются оказанием помощи беженцам, подали в БАГАЦ жалобу на решение министерства финансов Израиля прекратить финансирование медицинских услуг для украинцев.