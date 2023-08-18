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В Израиле ответили, что будет с медстраховкой для украинских беженцев
18.08.2023 12:05 Алина Груднева

В Израиле ответили, что будет с медстраховкой для украинских беженцев

В Израиле решили все же продлить финансирование медицинского страхования и другой помощи для украинских беженцев.

Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра страны.

"По распоряжению главы правительства и по согласованию с министром финансов было решено продлить оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца года", - сказано в заявлении.

Накануне ассоциация "Врачи за права человека" и организации, которые занимаются оказанием помощи беженцам, подали в БАГАЦ жалобу на решение министерства финансов Израиля прекратить финансирование медицинских услуг для украинцев.

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