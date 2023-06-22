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В Израиле обещают заморозить рост цены на проезд в общественном транспорте
22.06.2023 17:13 Алина Груднева

В Израиле обещают заморозить рост цены на проезд в общественном транспорте

В Израиле хотят заморозить повышение цен на проект на общественном транспорте.

О соответствующем решении было объявлено после заседания относительно стоимости жизни.

Министр жилищного строительства раввин Ицхак Гольднопф поднял вопрос об ожидаемом повышении цен на проезд общественном транспорте в начале следующего месяца. Он, в частности, призвал министра финансов рассмотреть вопрос о замораживании этого процесса.

В ответ на это Бецалель Смотрич сказал, что ведет переговоры в полной координации с министром транспорта Мири Регев. Он пообещал, что решение о повышении стоимости проезда будет заморожено в ближайшем месяце.


 

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