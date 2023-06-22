



В Израиле обещают заморозить рост цены на проезд в общественном транспорте

В Израиле хотят заморозить повышение цен на проект на общественном транспорте.



О соответствующем решении было объявлено после заседания относительно стоимости жизни.



Министр жилищного строительства раввин Ицхак Гольднопф поднял вопрос об ожидаемом повышении цен на проезд общественном транспорте в начале следующего месяца. Он, в частности, призвал министра финансов рассмотреть вопрос о замораживании этого процесса.



В ответ на это Бецалель Смотрич сказал, что ведет переговоры в полной координации с министром транспорта Мири Регев. Он пообещал, что решение о повышении стоимости проезда будет заморожено в ближайшем месяце.





