



В Израиле не хватает строителей и водителей

Количество вакансий в технологическом секторе Израиля постоянно сокращается с февраля, но растет в таких секторах, как строительство.



Об этом сообщает Globes.



Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, число вакансий для разработчиков программного обеспечения сократилось в среднем на 11% в мае-июле до 10 130. За тот же период количество вакансий для компьютерных инженеров сократилось на 8% до 14 963.



В то время как количество вакансий в технологическом секторе сокращается с февраля, в других секторах число вакансий растет.



Число вакансий в сфере недвижимости и строительства увеличилось на 16%, количество вакансий для водителей увеличилось на 11%.