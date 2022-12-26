



В Израиле не хватает 40 тысяч строительных рабочих



Председатель Гистадрута строителей и смежных отраслей и исполняющий обязанности президента Фонда поощрения Ицхак Мойяль заявил на конференции по недвижимости "Едиот Ахронот", что "существует очень серьезный провал во всем, что касается рабочих" в строительной отрасли.



"Сегодня не хватает более 40 000 профессиональных рабочих и более 3000 прорабов. В Израиле 14,5 тысяч строительных площадок, и большая часть из них - без прорабов", - сказал Мойяль. "Не хватает инженеров, конструкторов, всего профессионального класса строительной отрасли.



"Это также связано с вопросом безопасности, потому что если не хватает рабочих, то вы идете на перекресток, и набираете в фургон людей с улицы. А потом удивляетесь, почему они падают со строительных лесов. Отделение подготовки кадров, которое раньше было в Министерстве экономики, а когда-то в Министерстве труда и благосостояния, провалилось. Нам нужно подготовить долгосрочный план подготовки профессиональных рабочих, это улучшит качество строительства и сэкономит время и другие вещи".



Подрядчик Били Робин сказал, что рабочая сила действительно является одной из самых больших проблем, с которыми она сталкивается. "Нет профессиональных рабочих кадров", - сказал он.

"Нет обучения, нет менеджеров, и самое страшное, что большинство сегодняшних работников и менеджеров - это люди старшего поколения. Следующее поколение не обучается. Когда я сегодня привожу инженера на стройку, он не понимает, о чем я говорю, у него нет никакой подготовки. Он смотрит на меня так, будто я говорю по-китайски. Кстати, прораб должен знать китайский, румынский, арабский, стройка превратилась в настоящую Вавилонскую башню. Вот почему мы все время не продвигаемся вперед".