



В Израиле не хватает 40 тысяч профессионалов по стройке

Председатель профсоюза строителей и смежных отраслей и исполняющий обязанности президента Фонда поощрения Ицхак Мойяль заявил на конференции по недвижимости “Едиот Ахронот”, что “существует очень серьезный провал во всем, что касается рабочих в строительной отрасли”.



"Сегодня не хватает более 40 000 профессиональных рабочих и более 3000 прорабов. В Израиле 14,5 тысяч строительных площадок, и большая часть из них – без прорабов", – сказал Мойяль. "Не хватает инженеров, конструкторов, всего профессионального класса строительной отрасли”.



"Это вопрос безопасности, потому что если не хватает рабочих, то вы идете на перекресток, и набираете в фургон людей с улицы. А потом удивляетесь, почему они падают со строительных лесов. Нам нужно подготовить долгосрочный план подготовки профессиональных рабочих, это улучшит качество строительства и сэкономит время".



Подрядчик Били Робин сказал, что рабочая сила действительно является одной из самых больших проблем, с которыми она сталкивается.



"Нет обучения, нет менеджеров, и самое страшное, что большинство сегодняшних работников и менеджеров – это люди старшего поколения. Следующее поколение не обучается. Когда я сегодня привожу инженера на стройку, он не понимает, о чем я говорю, у него нет никакой подготовки. Он смотрит на меня так, будто я говорю по-китайски. Кстати, прораб должен знать китайский, румынский, арабский, стройка превратилась в настоящую Вавилонскую башню. Вот почему мы все время не продвигаемся вперед”, – сказал он.

