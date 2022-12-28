



В Израиле начнут чеканить новый монеты достоинством 5 и 10 шекелей

Банк Израиля распространит монеты с новым дизайном для 5 шекелей, 10 шекелей, половины шекеля и 10 агорот. Впервые слово "шекели" будет переведено на арабский и английский языки. Позже также будут обновлены монеты номиналом 1 шекель и 2 шекеля



Банк Израиля объявил сегодня, что в ближайшие дни впервые будут распространены монеты номиналом 10 шекелей, 5 шекелей, полшекеля и 10 шекелей с годом чеканки "20-й век". Надпись слова "шекели" на арабском и английском языках была обновлена: слово SHEKALIM было обновлено на слово SHEKELS, а слова "новый шекель" на монете в полшекеля и слово "агорот" на монете в 10 агорот были добавлены на арабском языке.



Банк заявил, что надписи были обновлены в соответствии с указаниями Академии иврита и арабского языка в Израиле и приведены в соответствие с существующими надписями на банкнотах и памятных монетах, выпущенных Банком Израиля. Никаких изменений не было внесено в аверсные стороны монет, и они остались такими, какими были определены при первом выпуске монет.



Банк также подчеркивает, что монеты с прежними надписями останутся действительными, и их использование сохранится наряду с монетами с обновленными надписями. Новые монеты будут распространены среди населения в ближайшие дни через банковские корпорации, Почтовую компанию Израиля и государственное казначейство Банка Израиля в Иерусалиме.



Кроме того, в ближайшие месяцы среди населения будут распространены монеты с обновленными надписями номиналом 2 шекеля и 1 шекель.