



В Израиле на фоне ослабления шекеля резко вырос госдолг

В Израиле на фоне обесценивания шекеля продолжает расти государственный долг.



Об этом сообщает Globes.



Уточняется, что около 85% госдолга находится в шекелях. По мере ослабления национальной валюты относительно небольшой остаток в долларах увеличил долг на 10 млрд шекелей.



Только в текущем месяце израильская валюта обесценилась на 8% по отношению к доллару, и на 6% по отношению к евро. Эта тенденция имеет как прямые, так и косвенные последствия для государственного долга.



По данным минфина, каждый процент ослабления шекеля по отношению к доллару увеличивает долг на 1 миллиард шекелей, а каждый процент ослабления шекеля по отношению к евро увеличивает его на 300-400 млн. По мнению аналитиков, проблема носит долгосрочный характер.



Портфель госдолга управляется в годовом исчислении, а средний срок его погашения приближается к 10 годам. В долгосрочной перспективе ослабление шекеля подстегнет инфляцию и сделает импорт товаров и услуг еще более дорогим. Некоторые облигации привязаны к индексу потребительских цен, в результате чего долг увеличивается на миллионы шекелей. Еще один риск заключается в том, что растущая инфляция заставит Банк Израиля продолжать повышать процентные ставки, а это, в свою очередь, еще больше увеличивает долг.