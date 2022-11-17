



В Израиле может возникнуть дефицит говядины, курицы и рыбы

Израиль может столкнуться с нехваткой говядины, курицы и рыбы в ближайшем будущем в результате забастовки ветеринаров министерства здравоохранения.



Забастовка ветеринаров началась в среду. Как сообщает Jerusalem Post, участники забастовки требуют повышения заработной платы, улучшения условий и увеличения рабочей силы.



В минздраве заявили, что забастовка "незаконная" и "наносит большой ущерб". При этом в ведомстве отметили, что работают над решением проблемы.



Председатель Ассоциации ветеринарных врачей Израиля, доктор Михаэль Эттингер сказал, что министерство здравоохранения было предупреждено о проблеме с кадрами несколько месяцев назад. По его словам, три человека уже уволились из-за условий.



"Сегодня я приношу свои искренние извинения импортерам продуктов питания в Израиле, которые застряли в портах с продуктами, которые не могут быть выпущены. И все же я призываю вас, импортеры, не ограничиваться только сообщением в WhatsApp о поддержке нашего дела. Выйдите на публику и дайте показания о положении дел в портах", - заявил он.