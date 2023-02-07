



В Израиле могут отменить налог только на диетическую газировку

Министр финансов Бецалель Смотрич рассматривает возможность оставить налог на обычную газировку без изменений и отменить налог только на диетическую газировку. Для обсуждения данного вопроса Смотрич намерен встретиться с Союзом врачей.



Израильские врачи неоднократно призывали оставить налог на газировку, утверждая, что он ведет к снижению потребления напитков с высоким содержанием сахара.



"Вопрос изучается всесторонне, и мы консультируемся с соответствующими специалистами", - сообщает канал КАН со ссылкой на близкие к Смотричу источники.



Между тем, представители партии ШАС настаивают на отмене налогов на все виды газировки.



"Все налоги, введенные [бывшим министром финансов Авигдором] Либерманом, будут отменены без каких-либо обсуждений, - заявили источники в партии. - Именно этого мы добились, отменив налог на одноразовую посуду, и именно это мы собираемся сделать с газировкой. Министр финансов уже обнародовал свое намерение сделать это. Это налоги, которые были введены преднамеренно, чтобы навредить харедим, и мы не позволим их сохранить".



При этом, источники в ШАС добавили, что рассматривается возможность разработки специальной программы по повышению осведомленности о проблемах здоровья, связанных с потреблением газировки.