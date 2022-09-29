



В Израиле хотят выделить $25 на поддержку репатриантов из России

Министерство алии и абсорбции совместно с министерством финансов Израиля предложат новый экстренный план поддержки репатриантов из России.

По данным Jerusalem Post, план должен быть одобрен правительством.

На реализацию программы намерены выделить 90 млн шекелей ($25,5 млн). Ожидается, что из-за начала частичной мобилизации в РФ в Израиль могут прибыть десятки тысяч репатриантов.

Программа предполагает помощь в обустройстве после переезда, с поиском жилья, работы, а также поддержку в сфере здравоохранения.

"Государство Израиль является безопасным и защищенным домом для всех евреев мира, а также для евреев России. Мы позаботимся о том, чтобы репатрианты из России получили целостный пакет, подходящий для оптимальной интеграции в израильское общество", — сказала министр алии и интеграции Пнина Тамено Шете.