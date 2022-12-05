



В Израиле 400 тысячам граждан поднимут пособие по инвалидности

Менеджер по исследованиям Битуах Леуми сделал оценки в соответствии с макропредположениями по средней заработной плате в экономике и ожидаемому увеличению пособий по инвалидности.



Пособие по общей инвалидности для отдельного человека составит примерно 4 054 шекеля вместо 3 700 шекелей. Пособие по инвалидности для семейной пары, которое в настоящее время составляет 4 892 шекеля, увеличится примерно до 5 360 шекелей.



Пособие для пары с ребенком, размер которого в настоящее время составляет 5 846 шекелей, вырастет примерно до 6 405 шекелей. Супружеская пара с двумя детьми, получающая сегодня 6 800 шекелей, увеличит свое пособие примерно до 7 405 шекелей.



Битуах Леуми заявил: "Увеличение пособий по инвалидности является хорошей новостью для более чем 400 000 человек, для которых размер пособия, выплачиваемого Битуах Леуми, значительно увеличится в связи с ростом средней заработной платы в экономике. Это увеличение тем более значимо, что в течение последних двух лет размер пособия оставался прежним и неизменным."

