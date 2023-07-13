



В июне количество ипотечных кредитов в Израиле упало почти вдвое

Израильтяне продолжают уменьшать покупки жилья и резко сокращают получение ипотечных кредитов. В июне израильтяне взяли ипотечные кредиты на общую сумму 6,535 млрд шекелей, что на 45% меньше, чем в июне 2022 года, сообщает Банк Израиля.



В первой половине 2023 года израильтяне взяли ипотечные кредиты на сумму 36,5 млрд шекелей, что на 47% меньше, чем в первой половине 2022 года, на 29% меньше, чем в первой половине 2021 года, и на 1% меньше, чем в первой половине 2020 года, включая падение рынка из-за пандемии Ковида. Тем не менее, показатель за первое полугодие 2023 года по-прежнему на 14% выше, чем ипотечные кредиты, взятые в первой половине 2019 года.



2022 год стал рекордным годом активности на рынке жилой недвижимости Израиля, а в 2023 году наблюдается спад из-за регулярного повышения учетной ставки. Несколько дней назад Министерство финансов опубликовало данные о налоговых поступлениях, которые упали на 56% в первой половине этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в основном из-за снижения налогов на недвижимость.



Управление главного экономиста Минфина вчера опубликовало обзор рынка жилой недвижимости за май, в котором отражено снижение покупки квартир на 41% по сравнению с маем 2022 года. Также отмечается, что данные за июнь свидетельствуют о продолжении замедления темпов роста.



По данным Банка Израиля, большинство нынешних покупателей на рынке либо покупают дома в рамках различных программ, субсидируемых государством, либо более состоятельные люди покупают дома стоимостью более 3 миллионов шекелей.