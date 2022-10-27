



В Италии возрождают мечту о строительстве моста на Сицилию

Всего через несколько дней после назначения министром инфраструктуры Маттео Сальвини возродил древнюю и спорную мечту построить гигантский мост стоимостью в несколько миллиардов евро, который соединит Сицилию с материком в одном из самых сейсмически опасных районов Европы.



В понедельник Сальвини заявил итальянской телерадиокомпании Rai, что приступит к реализации давно обсуждавшегося плана соединения Мессины с Реджо-ди-Калабри. Этот проект неоднократно откладывался предыдущими правительствами из-за высокой стоимости, инженерной сложности и сейсмической опасности.



“На ближайшие пять лет начало работ по строительству моста через пролив – одна из моих целей”, – сказал Сальвини. “Паромные перевозки, помимо загрязнения и траты времени, обходятся дороже, чем стоимость постройки моста. К тому же, это строительство создаст около 100 000 новых рабочих мест”.



В исследовании 2021 года ученые обнаружили разлом на морском дне Мессинского пролива, вызвавший разрушительное землетрясение, унесшее жизни 120 000 человек в 1908 году – величайшую сейсмическую катастрофу 20 века. Таким образом, место, где планируется построить мост, является одним из районов с самым высоким сейсмическим риском в Европе.



Но Сальвини не намерен отступать.”Мы десятилетиями говорим о пересечении Мессинского пролива, а с 1981 года были потрачены сотни миллионов евро, но ничего не достигнуто. Наконец-то мы намерены перейти от слов к делу”, – сказал министр.