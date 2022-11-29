



В Италии намерены национализировать завод "Лукойла"

Правительство Италии работает над вопросом о национализации завода компании "Лукойл" в Приоло, Сицилия.



Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на итальянскую прессу.



Так, по данным газеты La Repubblica, совет министров, заседание которого состоится в четверг, будет призван принять решение о национализации предприятия, поскольку "правительство, вроде бы решило, что нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства".



Отмечается, что завод "Лукойла" в Италии занимается переработкой российской нефти марки Urals.