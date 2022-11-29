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В Италии намерены национализировать завод "Лукойла"
29.11.2022 10:23 Ольга Белозерова

В Италии намерены национализировать завод "Лукойла"

Правительство Италии работает над вопросом о национализации завода компании "Лукойл" в Приоло, Сицилия.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на итальянскую прессу.

Так, по данным газеты La Repubblica, совет министров, заседание которого состоится в четверг, будет призван принять решение о национализации предприятия, поскольку "правительство, вроде бы решило, что нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасен только посредством вмешательства государства". 

Отмечается, что завод "Лукойла" в Италии занимается переработкой российской нефти марки Urals.

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