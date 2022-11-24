В Иерусалиме задержан "ипотечный мошенник"
Полиция задержала к Иерусалиме подозреваемого в мошенничестве с ипотекой.
По версии следствия, мужчина набрал кредитов на миллионы шекелей.
В полицию поступила жалоба от банка в отношении частного консультанта по ипотеке, который предоставил поддельные документы на получение ипотеки для своих клиентов на покупку квартир.
39-летний подозреваемый был арестован в его доме в Иерусалиме.
По данным полиции, мужчина предоставлял в банки поддельные документы о стоимости недвижимости, значительно превышающей реальную. Были заключены десятки сделок.