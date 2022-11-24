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В Иерусалиме задержан "ипотечный мошенник"
24.11.2022 15:36 Алина Груднева

В Иерусалиме задержан "ипотечный мошенник"

Полиция задержала к Иерусалиме подозреваемого в мошенничестве с ипотекой.

 
По версии следствия, мужчина набрал кредитов на миллионы шекелей.
 
В полицию поступила жалоба от банка в отношении частного консультанта по ипотеке, который предоставил поддельные документы на получение ипотеки для своих клиентов на покупку квартир.
 
39-летний подозреваемый был арестован в его доме в Иерусалиме.
 
По данным полиции, мужчина предоставлял в банки поддельные документы о стоимости недвижимости, значительно превышающей реальную. Были заключены десятки сделок.

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