



В Хевроне появится первый за 23 года новый жилой комплекс

После более чем 20 лет планирования, бюрократических препон и юридических проблем еврейская община Хеврона готовится заложить фундамент для 31 новой единицы жилья в историческом квартале Езекии, а также построить несколько детских садов, общественных парков и общежитие.



Этот проект является первым значительным еврейским строительством в районе Хеврона за 23 года.



Ури Карзен, генеральный директор еврейской общины в Хевроне, в которой проживает более 100 семей, заявил в воскресенье, что земля расчищена, и группа археологов гражданской администрации под наблюдением Управления древностей Израиля завершила необходимые проверки.



Ожидается, что строительство начнется в ближайшие несколько месяцев.



