



В Украине начали добычу на "новом" богатом месторождении

"Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. кубометров газа в сутки. Результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи.



"В условиях, когда возможности для внедрения новых перспективных проектов ограничены, мы еще больше фокусируемся на раскрытии остаточного потенциала месторождений, которые уже длительное время в эксплуатации", - рассказал и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Александр Романюк.



Новую скважину спроектировало внутреннее подразделение УкрНИИгаз, пробурили специалисты "Укрбургаза", а работники УГВ-сервиса выполнили сложную операцию по интенсификации добычи - трехстадийный гидроразрыв пласта. Запустить объект в работу удалось раньше запланированного срока.