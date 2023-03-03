



В Гиватаиме утверждено строительство нового жилья на 2800 единиц

Утвержден план, продвигаемый муниципалитетом Гиватаима и сотрудниками Инженерного департамента и Государственного управления по благоустройству городов, по добавлению 2800 единиц жилья, 30-этажных зданий, сочетающих в себе жилое, коммерческое и служебное назначение, велосипедные дорожки и открытые пространства.



Гиватаим является частью региона Гуш-Дан и расположен к востоку от Тель-Авива. Будет построено около 700 небольших квартира до 45 квадратных метров и около 1000 единиц жилья– до 75 квадратных метров.



Застройка займет площадь около 26 гектаров и будет расположена в районе между улицей Бен-Гурион на востоке, улицей Рейнес на юге, улицей Сиркин и районом железнодорожников на севере и Берейшитом, Ха-Малот и Сиркин Улицы на западе.



Кроме того, в самом сердце старого квартала железнодорожников план сохранит историческую текстуру города, включая первые дома, бассейн с водой и куркарский хребет, при этом увеличив открытое пространство.



В плане особое внимание уделяется модернизации общественного пространства, в частности, путем расширения улицы Бен-Гуриона в пользу пешеходного движения, снижения стандартов парковки и добавления велосипедных дорожек, что создаст приятные для прогулок улицы.