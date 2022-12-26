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В Германии рекордно подорожают газ и электроэнергия - СМИ
26.12.2022 20:16 Ольга Белозерова

В Германии рекордно подорожают газ и электроэнергия - СМИ

В Германии потребители газа с нового года начнут платить в среднем на 112% больше, чем осенью 2021 года. Электроэнергия подорожает на 44%.

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на данные компании Verivox.

По данным издания, несмотря на то, что цены на электроэнергию и газ покрываются за счет федерального бюджета, потребители все равно сталкиваются с высокими счетами.

Например, семья с годовым потреблением 4 тыс. кВт·ч получит счет за электроэнергию в 2023 году на 1764 евро. Без поддержки властей такая семья заплатила бы на 56 евро больше.

Семья с годовым потреблением газа в 20 тыс. кВт·ч получит счет в размере 2756 евро, что в два раза больше, чем раньше.

 

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