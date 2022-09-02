



В G7 ответили на предложение ввести потолок цены на российскую нефть

Министры финансов стран G7 согласны с необходимостью ввести потолок цены на российскую нефть.

Об этом сообщает Sky News.

"Министры финансов G7 согласились продолжить реализацию плана по созданию международного картеля покупателей для ограничения цены на российскую нефть. Детали плана дорабатываются, его необходимо ввести в действие к началу декабря, в преддверии эмбарго Европейского союза на импорт российской нефти и запрета на страхование и финансирование поставок российской нефти", - сказано в заявлении минфина Германии.

Министры намерены создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность мер и призывают все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка.