



В G7 хотят полностью запретить экспорт товаров в РФ

Страны G7 хотят расширить санкции против России, в том числе, запретить практически весь экспорт товаров.



По данным Kyodo, такие меры могут быть приняты во время саммита, который пройдет в мае в Хиросиме.



"Страны G-7 уже прекратили экспорт широкого спектра товаров в Россию, включая продукцию, которая может быть использована в военных целях, и предметы роскоши. Но последний план может расширить торговое эмбарго на подержанные автомобили, шины, косметические средства и одежду", - сказал источник.



На встрече в мае может присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

