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В G7 хотят полностью запретить экспорт товаров в РФ
22.04.2023 12:13 Алина Груднева

В G7 хотят полностью запретить экспорт товаров в РФ

Страны G7 хотят расширить санкции против России, в том числе, запретить практически весь экспорт товаров.

По данным Kyodo, такие меры могут быть приняты во время саммита, который пройдет в мае в Хиросиме.

"Страны G-7 уже прекратили экспорт широкого спектра товаров в Россию, включая продукцию, которая может быть использована в военных целях, и предметы роскоши. Но последний план может расширить торговое эмбарго на подержанные автомобили, шины, косметические средства и одежду", - сказал источник.

На встрече в мае может присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.
 

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