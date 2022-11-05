



В G7 договорились о фиксированном потолке цен на нефть из РФ

Страны G7 договорились о фиксированном потолке цен на российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, привязка цены к индексу может привести к излишней волатильности. Кроме того это может дать Кремлю рычаги влияния на ситуацию за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.

Ожидается, что размер фиксированной цены утвердят до конца ноября.

В G7 договорились о фиксированной цене на российскую нефть. Ценовой потолок станет фиксированной ценой, а не скидкой к индексу цен на нефть из РФ.

Привязка цены к индексу может привести к излишней волатильностит и дать Кремлю рычаги влияния на ситуацию за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.