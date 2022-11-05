Новости » Экономика
В G7 договорились о фиксированном потолке цен на нефть из РФ
05.11.2022 05:45 Алина Груднева

В G7 договорились о фиксированном потолке цен на нефть из РФ

Страны G7 договорились о фиксированном потолке цен на российскую нефть.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По данным издания, привязка цены к индексу может привести к излишней волатильности. Кроме того это может дать Кремлю рычаги влияния на ситуацию за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.
 
Ожидается, что размер фиксированной цены утвердят до конца ноября.
 
В G7 договорились о фиксированной цене на российскую нефть. Ценовой потолок станет фиксированной ценой, а не скидкой к индексу цен на нефть из РФ.
 
Привязка цены к индексу может привести к излишней волатильностит и дать Кремлю рычаги влияния на ситуацию за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы