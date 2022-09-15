



В ФРГ будут выплачивать 200 млн шекелей в год тысячам пережившим Холокост

После многомесячных политических переговоров между Министерством социального равенства, Министерством иностранных дел и «Клеймс Конференс», сегодня утром между министром финансов Германии Кристианом Линднером и министром социального равенства Израиля Мерав Коэн («Еш Атид») было достигнуто историческое соглашение, которое приведет к значительному увеличению пособий, выплачиваемых пережившим Холокост.

В соглашении основное внимание уделяется необходимости ухода за людьми, пережившими Холокост и живущими в Израиле. До сих пор такие пособия выплачивались только ограниченному числу пациентов, которые были определены как самые тяжелые пациенты (уровень 3.6). Теперь соглашение распространяет выплаты по уходу за пережившими Холокост на тех из них, кто определен по степени тяжести как уровни 3.5 и 3.5.5. В целом соглашение касается 14 000 переживших Холокост, проживающих в Израиле, которые будут ежемесячно получать дополнительно 1 200 шекелей.



Также между министрами двух стран достигнута договоренность об углублении профессиональных отношений и продвижении стратегического плана по увековечиванию памяти Холокоста во всем мире. Это делается в связи со снижением знаний о Холокосте в Европе и на фоне недавно опубликованных опросов, показывающих, что каждый третий житель Германии отрицательно относится к Израилю.

Отметим, что на этой неделе исполнилось 70 лет соглашению о репарациях между правительством Германии и правительством Израиля.



Подписание соглашения произошло в рамках визита министра социального равенства в Берлин, в ходе которого состоялась церемония с участием канцлера Германии Олафа Шульца в честь этой годовщины.



Министр социального равенства Мерав Коэн («Еш Атид»): "Мы работаем круглосуточно, чтобы увеличить бюджеты, которые переводятся пережившим Холокост в Израиле. В прошлом году нам удалось собрать более 1,2 миллиарда шекелей для них как из бюджетов израильского правительства, так и из бюджетов, которые мы привлекли со всего мира в сотрудничестве с «Клеймс Конференс». Это означает, что в этом году тысячи людей получили значительное увеличение своего дохода, которое после заключения этого соглашения может достичь 27 000 шекелей в год. Одновременно с улучшением материального положения выживших мы постоянно работаем над улучшением предоставляемых им услуг с акцентом на предоставлении услуг прямо у них дома: от представителей больничных касс, которые к ним приезжают, до психологов и волонтеров, которые посещают их дома на регулярной еженедельной основе. Подписанное сегодня соглашение специально ориентировано на медицинское обслуживание. На мой взгляд, это действительно спасает жизни. Я благодарю профессиональные команды обоих правительств, которые упорно работали в течение прошлого года над этим соглашением. Мы продолжим изо всех сил работать на благо выживших».