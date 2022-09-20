



В Европе взлетели цены на хлеб

Цены на хлеб в Европе выросли почти на 20% из-за российского вторжения в Украину, которое привело к проблемам с поставками. Так, был заблокирован экспорт зерна из Украины, а РФ не может поставлять удобрения, в частности, аммиак.



Об этом сообщает Reuters.



По данным агентства, в августе средняя цена на хлеб в странах ЕС была на 18% выше, чем в прошлом году.



При этом наибольшие изменения средней цены на хлеб произошли в Венгрии и Литве, где повышение составило 66% и 33% соответственно. Странами с наименьшим средним приростом стоимости стали Франция (8%), Нидерланды и Люксембург (по 10%).