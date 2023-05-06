



В Европе снизились цены на газ: как так получилось

В Европе цены на газ снизились до рекордно низкого с июля 2021 года уровня.



По данным Financial Times, стоимость упала до 35,2 евро.



"В пятницу Европейский бенчмарк TTF достиг минимума в 35,2 евро за мегаватт-час - уровня, который последний раз наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала перекрывать поставки энергоносителей в Европу накануне своего вторжения в Украину", - отмечает издание.



Уточняется, что стоимость газа в Европе в настоящее время в 10 раз ниже пиковых показателей, которые фиксировались прошлым летом, когда РФ сократила поставки "голубого топлива" в ЕС.



По версии аналитиков, это произошло на фоне успешного прохождения зимнего сезона. Более того, поставки газа являются альтернативные источники, а также происходит наращивание сектора возобновляемой энергетики.

