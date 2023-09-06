



В Европе сказали, могут ли полноценно отказаться от российского газа

В обозримом будущем полноценный отказ от российского газа является невыполнимой задачей для Евросоюза.



Такое заявление сделал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.



"Мы существенно снизили показатели импорта российского газа. Но я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа – это пока почти невыполнимая миссия", – подчеркнул он.



По словам Шефчовича, европейские страны смогут еще больше снизить зависимость от российского газа, если продолжат развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения.



С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС в прошлом году сократили импорт российского газа со 150 млрд кубометров до 80 млрд. По прогнозам, в 2023 году объем поставок будет сокращен еще в два раза - до 40 млрд кубометров.