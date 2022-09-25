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В Европе основой электроэнергетики станут морские ветропарки
25.09.2022 09:42 Алина Груднева

В Европе основой электроэнергетики станут морские ветропарки

Страны Евросоюза, имеющие выход к Северному и Балтийскому морям, договорились сделать морские ветропарки основой электроэнергетики Европы.

 
Об этом сообщает DW.
 
В частности, министры энергетики членов Евросоюза Бельгии, Дании, Германии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Швеции, а также Норвегии договорились о совместном развитии ветроэнергетики. В сентябре были утверждены две масштабные программы.
 
План предполагает, что в 2030 году мощность ветропарков в Северном море увеличится почти в четыре раза – до 76 ГВт. К 2040 году она составит 138 ГВт, а к 2050 году - 260 ГВт.

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