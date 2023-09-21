



В Европе могут установить плату за выбросы углерода

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время саммита по целям устойчивого развития призвала установить цены на выбросы углерода, поскольку она считает такое решение эффективной мерой климатической политики.



"Установление цен на углерод способствует инновациям в частном секторе, оно заставляет загрязнителей платить справедливую цену за углерод и выбросы углекислого газа, одновременно сокращая выбросы. А доходы могут поддержать экологически чистый переход в развивающихся странах", - подчеркнула глава ЕК.



По ее словам, в 2022 году европейская система ценообразования на выбросы углерода привлекла 38 млрд евро. ЕС реинвестировал 100% этих средств в борьбу с изменением климата.



"Но, если вы посмотрите на глобальные выбросы парниковых газов, лишь 20% покрываются платой за выбросы углерода. Только представьте себе глобальные последствия с точки зрения новых доходов - при одновременном сокращении выбросов парниковых газов, - если бы больше стран приняли эту стратегию, ввели бы плату за выбросы углерода и направили бы справедливую долю своих доходов в развивающиеся страны и на развивающиеся рынки", - заявила фон дер Ляйен.