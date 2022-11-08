



В этом году Украина не получит обещанные 3 млрд евро от Евросоюза

Евросоюз не сможет выделить Украине 3 млрд евро - треть средств, из предусмотренных программой макрофинансовой помощи 9 млрд евро. Об этом сообщается на странице Европейской комиссии.



Первый заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис также заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам. Он отметил, что транш в 2,5 млрд. евро, который Украина получит до конца ноября, станет последним в этом году.



"Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели обширную дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в этом году", - заявил чиновник.



Он добавил, что сейчас отмечается необходимость произвести значительную выплату в начале следующего года из запланированной в рамках программы кредитной помощи на 2023 год суммы. Речь идет о девяти из 18 млрд евро. Домбровскис считает, что эта выплата должна быть произведена уже в январе, учитывая потребности Украины.



"Что касается финансирования в этом году, то мы рассчитываем, что последний платеж в €2,5 млрд достигнет Киева до конца текущего месяца", - добавил Домбровскис.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в мае объявила, что ЕС предоставит Украине непоколебимую поддержку и предоставит дополнительную макрофинансовую помощь в размере 9 млрд евро до конца 2022 года. Из этой суммы в настоящее время сообщество перевело Украине 3,5 млрд: евро. 1 млрд евро в августе, 500 млн евро в сентябре и 2 млрд евро в октябре. Еще 2,5 млрд. ЕС обещает передать Украине до конца ноября. Таким образом, если сообщество совершит последний платеж, в сумме вместо 9 млрд евро Украина в этом году получит всего 6 млрд евро.



Кроме этих денег, ЕС в 2022 году уже выделил Украине около 3 млрд евро макрофинансовой помощи с января по май, 3,2 млрд евро на поставку оружия из Европейского фонда мира и гуманитарную помощь на сумму более 1 млрд евро. Эта цифра не включает военные поставки, полученные Украиной непосредственно от стран Евросоюза и не покрыты компенсациями из Европейского фонда мира.



Напомним, ранее уже становилось известно, что Украина не получит до конца года два транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в 3 млрд долларов.

Отметим, что, по словам Министра финансов Украины Сергея Марченко, Украина ожидала выплаты от ЕС в размере 2,5 млрд евро в ноябре и 0,5 млрд евро в декабре.