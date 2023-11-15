



В ЕС женщинский труд до сих пор дешевле мужского

Разница в оплате между мужчиной и женщино в Евросоюще составляет в среднем 13%. Об этом заявила Еврокомиссия.



"Прогресс в ликвидации гендерного разрыва в оплате труда в этом году остановился и был медленным в течение многих лет. Это напоминает нам, что гендерные стереотипы продолжают влиять на женщин и мужчин во всех сферах жизни", – говорится в совместном заявлении вице-президента Еврокомиссии по вопросам ценностей Веры Юровой и еврокомиссара по вопросам равенства Хелены Далли.



В 1957 году Европейское экономическое сообщество подписало Римский статут, что гарантировало равную оплату труда мужчин и женщин.

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Однако Директива о прозрачности оплаты труда вступила в силу только в июне этого года. В этом документе была определена концепция “равноценного труда”.

