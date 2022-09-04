



В ЕС заявили о готовности к прекращению поставок газа из РФ

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский Союз "хорошо" подготовлен к прекращению поставок российского газа.



Такое заявление он сделал во время экономического форума в Италии, сообщает УНИАН.



"Мы хорошо подготовлены для противостояния экстремальному использованию Россией газа в качестве оружия. Мы не боимся решений Путина. Мы просим россиян соблюдать контракты. Но если они этого не делают, мы готовы реагировать", заявил он.