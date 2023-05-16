



В ЕС запретят утилизацию непроданной одежды

Страны Европейского Союза предварительно приняли запрет на утилизацию непроданной одежды. Так они хотят сократить отходы текстильной промышленности и, соответственно, парниковых газов. Об этом пишет Financial Times.



В марте 2022 г. Еврокомиссия подготовила план, направленный на поощрение переработки и повторного использования товаров. Там назвали “крайне распространенной экологической проблемой” уничтожение непроданных товаров, таких как текстиль и обувь.



В конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали конкретный запрет на уничтожение “одежды или аксессуаров к одежде”, которая будет включена в требования к экодизайну для производителей на территории государств-членов. Согласно проекту предложения, каждый товар будет иметь “паспорт продукта”, который будет содержать информацию о том, как он был изготовлен, а к онлайн-маркетплейсам выдвинут требования, которые будут гарантировать, что они продают соответствующую продукцию.



Малый бизнес от запрета будет освобожден, а средний бизнес, насчитывающий до 249 работников и имеющий годовой оборот менее €50 миллионов, получит больше времени на переход.



Франция, Германия и Нидерланды выступили за одобрение запрета, против были такие государства-члены ЕС, как Швеция, где расположен гигант розничной торговли одеждой H&M. Некоторые страны-члены также предлагали, чтобы требования к экодизайну распространялись на электронные устройства и обувь