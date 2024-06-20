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В ЕС все же согласовали новый пакет санкций против России
20.06.2024 11:32 Алина Груднева

В ЕС все же согласовали новый пакет санкций против России

Послы стран Европейского Союза согласовали новый, 14-й пакет санкций против России.

Информацию об этом 20 июня подтвердило представительство Бельгии в Совете ЕС.

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"Этот пакет предусматривает новые ограничения и максимально усиливает воздействие существующих санкций, закрывая лазейки", - сказано в заявлении.

Уточняется, что запрет распространится на транспортировку сжиженного российского газа. В отношении европейских операторов будет распространена ответственность за нарушения санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

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