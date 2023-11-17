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В ЕС предложили запретить продажу РФ нефтяных танкеров
17.11.2023 17:50 Алина Груднева

В ЕС предложили запретить продажу РФ нефтяных танкеров

Еврокомиссия предложили ввести полный запрет на продажу танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в Россию.

По данным информационного агентства Reuters, такие меры помешают РФ обходить западные санкции.

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"В предложении, которое обсуждают послы правительств ЕС, также говорится о том, что продажа танкеров третьей стране должна содержать договорные положения, согласно которым суда нельзя перепродать в Россию или использовать для перевозки российской сырой нефти или нефтепродуктов в обход западных ценовых ограничений", - сказано в статье.

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