В ЕС помогут Молдове с поставками газа и электричества

Европейская комиссия поможет Молдове с поставками природного газа и электроэнергии в преддверии зимы.



Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Молдовы Майей Санду.



"Мы обсудили тяжелую энергетическую ситуацию в Молдове. Мы работаем над дополнительной поддержкой, чтобы помочь Молдове с ее неотложными потребностями в газе и электричестве", - заявила фон дер Ляйен.



Президент Еврокомиссии отметила, что в середине недели посетит Молдову с официальным визитом.



Good conversation with President @sandumaiamd



We discussed the dire energy situation in Moldova.



We are working on additional support to help Moldova with its immediate gas and electricity needs.



I look forward to meeting @sandumaiamd when I visit Moldova mid-week.