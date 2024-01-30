



В ЕС поддержали использование прибыли от активов РФ для Украины

Послы стран Евросоюза предварительно согласовали предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для восстановления Украины.



Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, европейские дипломаты разрешили переводить средства на отдельный счет.



"Теперь осталось договориться о следующем шаге - фактической отправке денег в Украину", - пояснил журналист.