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В ЕС поддержали использование прибыли от активов РФ для Украины
30.01.2024 01:22 Алина Груднева

В ЕС поддержали использование прибыли от активов РФ для Украины

Послы стран Евросоюза предварительно согласовали предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для восстановления Украины. 

Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

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По словам корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, европейские дипломаты разрешили переводить средства на отдельный счет.

"Теперь осталось договориться о следующем шаге - фактической отправке денег в Украину", - пояснил журналист.

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