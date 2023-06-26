



В ЕС планируют переход на четырехдневную рабочую неделю

Португалия в июне 2023 года присоединилась к странам, тестирующим введение четырехдневной рабочей недели. Приверженцы идеи предполагают, что при ее внедрении удовлетворенность работников повышается, а вместе с ней растет и производительность. В Euronews разобрались, как проходят такие эксперименты.



Идея "четырехдневки" проста – сотрудники работают четыре дня в неделю, получая свою прежнюю зарплату. Однако в разных проектах по-разному распределяется количество рабочих часов: одни предлагают оставить стандартный рабочий день, другие – сделать работу в течение 4 дней дольше, чтобы компенсировать потерю одного дня.



Португалия – проба пера

После успеха других пробных программ на континенте Португалия присоединилась к списку стран, тестирующих концепцию четырехдневной недели. В рамках пилотного проекта 39 частных компаний подписались на участие в государственной инициативе в партнерстве с некоммерческой правозащитной группой 4 Day Week Global.



Ожидается, что компании-участники будут следовать "моделям 100:80:100". Имеется в виду – 100% оплаты за 80% рабочего времени в обмен на обязательство поддерживать не менее 100% производительности. Португалия занимает третье место по продолжительности рабочей недели в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В стране 72% людей работают более 40 часов в неделю.



Исландия – первопроходец и лидер

В период с 2015 по 2019 год Исландия провела самый большой в мире пилотный проект. В его ходе тестировал рабочую неделю продолжительностью 35-36 вместо традиционных 40 часов без сокращений заработной платы.



В тестовом этапе приняло участие около 2500 человек. Эксперимент был признан исследователями успешным и исландские профсоюзы договорились о сокращении рабочего времени. Исследование также повлекло за собой значительные изменения в Исландии. Да, почти 90% работающего населения теперь имеют сокращенный рабочий день или другие льготы. Исследователи обнаружили, что стресс и выгорание у работников снизились. При этом баланс между работой и личной жизнью улучшился.



Бельгия – все по желанию

Бельгия стала первой страной в Европе, официально принявшей закон о четырехдневной рабочей неделе. Он вступил в силу еще в ноябре 2022 года. Закон предусматривает, что работники имеют право отрабатывать полную рабочую неделю за четыре дня вместо обычных пяти. То есть, количество рабочих часов в каждый конкретный день для них увеличивается.



"Цель – дать людям и компаниям больше свободы в организации своего рабочего времени", – заявлял премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.



Однако перспектива четырехдневной рабочей недели нравится не всем в этой стране. Критики идеи отмечают: многие сотрудники, имеющие полный рабочий день, будут работать очень много часов в день, чтобы получить дополнительный выходной. А у многих других, таких как посменные рабочие, вообще нет возможности воспользоваться гибким графиком.



Великобритания – эксперимент признан "чрезвычайно успешным"

Ряд британских компаний провел шестимесячный тест четырехдневной рабочей недели. Теперь они планируют сделать более короткую рабочую неделю постоянной и называют свой эксперимент "чрезвычайно успешным". Пилотная программа "четырехдневки" была запущена в Британии в июне 2022 года. В ходе теста было изучено влияние сокращения рабочего дня на производительность предприятий и благополучия их работников, а также влияние на окружающую среду и гендерное равенство.



Около 60 британских компаний и более 3300 сотрудников подписались на участие в программе. Эксперимент курировали исследователи из Кембриджского и Оксфордского университетов и Бостонского колледжа, а также 4 Day Week Global и других правозащитных групп. В результате подавляющее большинство – около 92% – компаний, принявших участие в тесте, решили сохранить политику четырехдневной недели после испытательного периода. Как и в случае с экспериментом в Португалии, сотрудники должны следовать "модели 100:80:100", и им это удалось.



Кроме того, правительственный эксперимент с "четырехдневкой" уже запланирован в Шотландии на 2023 год. Правительство Уэльса рассматривает возможность проведения собственного теста.



"Это смелое предложение, но не более смелое, чем борьба за пятидневную рабочую неделю, оплачиваемый отпуск и оплату больничных, которые мы теперь принимаем как должное", – отметил член Senedd Джек Сарджент, комментируя возможность проведения эксперимента в Уэльсе.



Испания – пробная фаза

Пилотный проект в этой стране был запущен в декабре 2022 года. Инициатором стала небольшая левая партия Más País, которой удалось получить одобрение правительства. Ожидается, что эксперимент поможет малым и средним предприятиям сократить рабочую неделю как минимум на полдня без снижения заработной платы. По сути, ведется проверка возможности повышения производительности.



Присоединившиеся к программе компании также могут получить помощь из государственного фонда в размере 10 млн евро. Для этого они должны разработать средства повышения производительности, компенсирующие переход на работу в течение четырех, а не пяти дней. Такие улучшения должны быть реализованы в течение года, каждая компания должна оставаться в программе не менее двух лет. В течение первого года пилотного проекта правительство будет частично финансировать расходы на заработную плату и поможет финансировать обучение для повышения эффективности.



Швеция – неоднозначная реакция

В Швеции сокращение времени работы с сохранением полной оплаты труда было опробовано еще в 2015 году со смешанными результатами. Предложение заключалось в том, чтобы попробовать шестичасовой рабочий день вместо восьмичасовой без потери заработной платы, но не всем понравилась идея тратить деньги на эксперимент. Даже левые партии считали, что реализовать это в больших масштабах будет слишком дорого.



Одним из примеров стало отделение ортопедии университетской больницы, которое перевело 80 медсестер и врачей на шестичасовой рабочий день и наняло новый персонал, чтобы наверстать утраченное. Реакция медперсонала была положительной, однако эксперимент также вызвал много критики и он не был возобновлен.



Финляндия – планировали, но не ввели

Страна не стала внедрять четырехдневную рабочую неделю, несмотря на неоднократные спекуляции в СМИ на эту тему. Так, в 2023 году правительство Финляндии якобы хотело ввести четырехдневную рабочую неделю или шестичасовой рабочий день.



Но потом оказалось, что это была фейковая новость, которую правительству пришлось опровергать. Как выяснилось, премьер-министр Санна Марин делала такое предложение в августе 2019 года, но идея не была включена в повестку дня правительства.



Германия – в лидерах и без реформ

В Германии – одна из кратчайших средних рабочих недель в Европе. По данным Всемирного экономического форума, средняя продолжительность рабочей недели составляет всего 34,2 часа.



Однако профсоюзы призывают к дальнейшему сокращению рабочего дня. IG Metall, крупнейший профсоюз страны, также призывал к сокращению рабочей недели, утверждая, что это поможет сохранить рабочие места.





Согласно опросу Forsa, 71% работающие в Германии хотели бы иметь возможность работать всего четыре дня в неделю. При этом 59% считают, что это должно быть доступно и для работодателей. Среди последних в успех "четырехдневки" верят лишь 46%.



Пока что эксперименты с рабочим временем в Германии проводят в основном небольшие стартапы. Они уверяют, что при внедрении четырехдневной рабочей недели повышается удовлетворенность работников, а вместе с ними и производительность.