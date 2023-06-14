



В донорском фонде поддержки Украины сейчас более $920 миллионов

В Целевой фонд поддержки, восстановления, возрождения и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка внесены новые грантовые взносы. Финансирование URTF превысило 920 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.



"13 июня 2023 года правительства Исландии, Латвийской Республики и Нидерландов внесли новые грантовые взносы в Целевой фонд поддержки, восстановления, возрождения и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка, поддерживающего усилия страны в восстановлении. Латвия является новым донором, присоединившимся к URTF, а Нидерланды и Исландия уже раньше вносили свои взносы, что подчеркивает растущую приверженность партнеров к восстановлению Украины", - заявили в Банке.



Благодаря вкладу Исландии в размере 500 млн исландских крон (3,6 млн долларов США), Латвии – 2 млн евро, Нидерландов – 60 млн евро, финансирование URTF сейчас достигло более 920 млн долларов США.



Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи поблагодарил Исландию и Нидерланды за постоянную поддержку, а также приветствовал присоединение Латвии к URTF.



"Текущие потребности Украины и ее потребности для восстановления огромны. Эти щедрые взносы позволят правительству Украины отремонтировать жизненно важную энергетическую инфраструктуру, дороги, мосты, жилье, школы, а также помогут украинцам отстроить свою жизнь", - отметил он.



Во Всемирном банке добавили, что несколько проектов в Украине уже воспользовались средствами URTF, в частности, Проект по восстановлению энергетических ресурсов и подготовке к зиме, проект Восстановление основной логистической инфраструктуры и присоединения к сети (RELINC) и проект Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни ( HEAL).



URTF – это многосторонний донорский фонд, поддерживающий экстренные операции Всемирного банка в Украине в ключевых отраслях, таких как транспорт, здравохранение и энергетика.