В Давосе мрачное настроение из-за тревожных перспектив экономики

Конец эры свободных денег охладил швейцарский горный воздух Давоса. Бизнес-лидеры и экономисты, собравшиеся здесь на этой неделе на ежегодном Всемирном экономическом форуме, говорят, что видят, как мир страдает от высоких процентных ставок, которые центральные банки протолкнули для борьбы с инфляцией. Это создало угрозу рецессии и заставило некоторые крупнейшие компании мира и сократить свои расходы и рабочие места из соображений осторожности. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Тем не менее, некоторые видят причины полагать, что растущая инфляция, отчасти вызванная вторжением России в Украину, достигла своего пика. Это может предвещать мягкий экономический спад. Еще одно повышение процентных ставок может привести к более продолжительному спаду. Некоторые участники форума надеются, что им удастся воспользоваться восстановлением в этом году, если основные экономики преодолеют рецессию.



“Настроение мрачное”, – сказал Ник Стадер, генеральный директор консалтинговой компании Oliver Wyman Group. “Однако, здесь есть много людей, которые надеются, что рецессия будет либо короткие, либо неглубокой”.



“За 30 лет работы в бизнесе я не слышал, чтобы люди так долго говорили о рецессии”, – удивляется Кристоф Бек, главный исполнительный директор Ecolab Inc. “Мы так усиленно готовимся к ней, что это может даже не произойти”. Действительно, пессимизм, вызванный в прошлом году быстрым повышением процентных ставок и ожиданиями, которые могут привести к спаду, может ослабнуть.



Заместитель директора Международного валютного фонда Гита Гопинат, заявила, что экономические показатели как в США, так и в Европе неожиданно выросли с октября. По ее мнению, риски стали “несколько более сбалансированными в 2023 году”.



Бизнес-лидеры наблюдают и за другими рисками, которые могут изменить их расчеты. К ним относятся потенциальный конфликт между Китаем и США из-за Тайваня и возможность тупиковой ситуации в расколотом Конгрессе США по поводу повышения потолка долга страны, что угрожает дефолтом правительства США.



"Проблемы, которые доставляли головную боль бизнес-лидерам на протяжении пандемии, такие как перебои в цепочках поставок или задержки строительства, также не решены полностью", – считает Стэнли Бергман, генеральный директор Henry Schein Inc. Управление в нынешних экономических условиях также осложняется тем фактом, что у некоторых бизнесменов мало опыта работы в периоды роста процентных ставок.



“Если вы поговорите с людьми на Уолл-Стрит, которым 35 лет и меньше, они думают, что это конец света”, – сказал г-н Бергман. “Люди 50 лет и старше проходили через это много раз”



Некоторые видят, что спад усугубляется, особенно для крупных технологических компаний, которые превратились в гигантов в эпоху свободных денег и теперь поворачиваются к жесткой экономии и увольнениям. Эти компании демонстрируют более сдержанный тон в Давосе в этом году.



“Давос был построен на идее, что мир становится лучше, глобальнее, честнее и терпимее, и благодаря этому экономика работает лучше”, – считает Алекс Карп, исполнительный директор Palantir Technologies Inc. “Ну, это не так. Похоже, что мы там больше не живем. Вы видите результаты этого в увольнении и реструктуризации”.