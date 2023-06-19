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В честь Ид аль-Адха: Битуах Леуми ускорил социальные выплаты
19.06.2023 14:04 Аркадий Бочаровский

В честь Ид аль-Адха: Битуах Леуми ускорил социальные выплаты


Битуах Леуми сообщает об изменении графика социальных выплат и у пособий в июне.

Битуах Леуми объявил, что по случаю Ид аль-Адха (праздника жертвоприношения) будут досрочно выплачены июньские пособия для пожилых людей, кормильцев, пострадавших на производстве, алименты, инвалидность, пособия на  детей-инвалидов, пособия на транспорт для инвалидов, специальные услуги для тяжелобольных, пособия по уходу за больными и пособия узникам Сиона.

Пособия будут выплачены за три дня до установленного срока и будут перечислены получателям 25 июня вместо 28 числа месяца.

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