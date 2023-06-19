



В честь Ид аль-Адха: Битуах Леуми ускорил социальные выплаты



Битуах Леуми сообщает об изменении графика социальных выплат и у пособий в июне.



Битуах Леуми объявил, что по случаю Ид аль-Адха (праздника жертвоприношения) будут досрочно выплачены июньские пособия для пожилых людей, кормильцев, пострадавших на производстве, алименты, инвалидность, пособия на детей-инвалидов, пособия на транспорт для инвалидов, специальные услуги для тяжелобольных, пособия по уходу за больными и пособия узникам Сиона.



Пособия будут выплачены за три дня до установленного срока и будут перечислены получателям 25 июня вместо 28 числа месяца.