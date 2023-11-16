



В Чехии одобрена заморозка активов РФ

В Чехии одобрили заморозку государственных активов России, которые находятся в стране.



По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, речь идет о финансовых счетах и имуществе в кадастре недвижимости, которые нельзя будет продать.



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"В тот момент, когда правительство приняло решение, управление финансового анализа обязано действовать. Мы подготовили это мероприятие в сотрудничестве с офисом, поэтому для них это не новый вопрос", - отметил Липовский.



Глава МИД Чехии добавил, что арендующие здания лица по-прежнему смогут там оставаться, но их обяжут пересылать деньги на счет, который подпадает под санкции.



"По моему предложению правительство сегодня одобрило заморозку российских госактивов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, из которой РФ финансирует убийства украинцев, заканчивается", - подчеркнул Липовский.



Аналогичные меры будет предложено принять и другим европейским странам. Министр считает, что реализация такой инициативы стала бы огромным успехом.