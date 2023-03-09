



В Cellcom зафиксировали рост годовой прибыли

В Cellcom зафиксировали рост годовой прибыли на 4,9%, до 4,31 млрд шекелей,



Об этом говорится в опубликованном 9 марта отчете за последний квартал 2022 года.



Несмотря на годовой прирост выручки, квартальная все же снизилась на 0,84%, до 1,06 млрд шекелей.



Годовая операционная прибыль увеличилась на 71,3% до 358 млн шекелей, а квартальная - на 41,8% до 95 млн.



Годовая чистая прибыль подскочила на 4,81% до 157 млн шекелей, а квартальная - на 133,37% до 49 млн шекелей.



