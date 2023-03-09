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В Cellcom зафиксировали рост годовой прибыли
09.03.2023 12:38 Алина Груднева

В Cellcom зафиксировали рост годовой прибыли

В Cellcom зафиксировали рост годовой прибыли на 4,9%, до 4,31 млрд шекелей,

Об этом говорится в опубликованном 9 марта отчете за последний квартал 2022 года.

Несмотря на годовой прирост выручки, квартальная все же снизилась на 0,84%, до 1,06 млрд шекелей.

Годовая операционная прибыль увеличилась на 71,3% до 358 млн шекелей, а квартальная - на 41,8% до 95 млн.

Годовая чистая прибыль подскочила на 4,81% до 157 млн шекелей, а квартальная - на 133,37% до 49 млн шекелей.

 

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