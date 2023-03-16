



В Британии самое большое падениее покупательной способности за последние 70 лет

В Британии рост стоимости жизни съедает зарплаты, и люди сталкиваются с самым большим падением покупательной способности за последние 70 лет.



Таков результат оценки независимого бюджетного органа OBR (Office for Budget Responsibility, Управление бюджетной ответственности), сообщает BBC.



По его данным, доходы домохозяйств - с учетом роста цен - упадут на 6% в этом и следующем году. А уровень жизни не восстановится до допандемического уровня вплоть до 2027 года.



Это произошло после того, как министр финансов Джереми Хант заявил, что экономика сократится в этом году, но избежит рецессии.



В связи с войной России против Украины и пандемией резко выросли счета за энергоносители и продукты питания.



По данным Управления бюджетной ответственности, до конца года показатель инфляции должен сократиться более чем вдвое - до 2,9%. Но пока этот показатель остается очень высоким и значительно опережает среднюю заработную плату.



По словам Ричарда Хьюза, главы OBR, снижение реального располагаемого дохода домохозяйств станет "самым большим двухлетним падением уровня жизни с момента начала наблюдений в 1950-х годах".



"Мы считаем, что домохозяйства потратят часть своих сбережений, чтобы помочь справиться с падением уровня жизни, и это поддержит рост в ближайшей перспективе", - добавил он.

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