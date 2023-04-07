Новости » Экономика
В Британии готовятся ввести деньги с изображением нового монарха
07.04.2023 20:54 Ирина Демьянова

В Британии готовятся ввести деньги с изображением нового монарха

Новые банкноты с изображением короля Карла печатаются миллионными тиражами, но поступят в оборот только в середине следующего года, пишет ВВС.

Портрет короля будет единственным изменением существующих банкнот, а новые банкноты заменят поврежденные или изношенные старые.

Все полимерные банкноты с портретом королевы Елизаветы II также останутся законными платежными средствами и продолжат использоваться.

74-летний член королевской семьи стал вторым британским монархом, изображенным на банкноте. Карл без короны будет изображён на лицевой стороне всех полимерных банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы