



В Британии цены на электроэнергию вырастут втрое по сравнению с прошлогодними

В Британии цены на электроэнергию вырастут почти втрое по сравнению с прошлогодними...



Британский регулятор Ofgem заявил о повышении с октября предельной стоимости электроэнергии для домохозяйств до 3549 фунтов стерлингов.



Ожидается, что этим не ограничатся и в январе произойдет дальнейшее повышение цены, ведь Великобритания конкурирует с другими странами за ограниченные поставки газа.



Поэтому зимой домохозяйства страны будут платить за отопление почти в три раза больше, чем в прошлом.



"Я знаю, что объявление об увеличении цен на энергоносители вызовет стресс и беспокойство у многих людей. В то время как Путин поднимает цены на энергоносители в знак мести за нашу поддержку храброй борьбы Украины за свободу, я работаю над разработкой вариантов дальнейшей поддержки", – сказал министр финансов Надхим Захави.



В мае британское правительство ввело финансовую помощь гражданам на фоне роста цен в 400 фунтов, но теперь ее не будет хватать.



В прошлую зиму ограничение составляло 1277 фунтов стерлингов, но это было до того, как Европа стала заложником худшего кризиса энергоснабжения за десятилетия после вторжения России в Украину.