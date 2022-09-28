



В Бишкеке из-за мобилизации в РФ цены на квартиры подскочили на 35%

Цены на аренду квартир в Бишкеке выросли за неделю после появления первых сообщений о мобилизации в России.



Рост арендных ставок в крупных городах Центральной Азии связан с массовым наплывом мужчин из России, скрывающихся от войны.



Данных о том, сколько россиян въехало в страну за последнюю неделю, кыргызстанские чиновники пока не озвучивают. Всего за восемь месяцев этого года в Кыргызстане зарегистрировалось около 170 тысяч россиян.



«Очень много поступает сообщений о поиске квартир от местных и граждан России. Особенно за последние два-три дня. За эти же дни цены [на квартиры] сильно выросли», — рассказывает Даир Тыныбек уулу, владелец рекламного аккаунта по поиску жилья в Instagram.



Обычно жилье арендаторы ищут долго, выбирая цену и район. Но сейчас, по словам Даира, разбирают все. «Сейчас на районы не смотрят. Главное, чтобы квартира была с ремонтом и со всеми удобствами. Все квартиры, которые до этого не сдавались, сейчас сдаются», — говорит наш собеседник.

По наблюдениям другой владелицы рекламного аккаунта по поиску жилья в Instagram, Альбины (фамилию она просила не называть), цена за однушку в Бишкеке с весны выросла примерно на 33% и продолжает расти.