



В трех городах в центре Израиля объемы продаж квартир снизились более чем на 50%



На прошлой неделе Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало официальные данные, согласно которым цены на квартиры в январе-феврале снизились. То есть речь уже не идет о манипуляциях с покупками со стороны подрядчиков, которые добавляют дополнительные услуги без цены, распределяют платежи на более длительный срок или ищут другие выгоды для привлечения покупателей: сами цены снизились на 0,2 процента.



В то же время, снижение цен не было равномерным географически: районы, где снижение цен на квартиры происходило наиболее быстрыми темпами - это Иерусалим и южный округ. С другой стороны, в северном округе продолжается относительно быстрый рост цен. В центральном округе цены на квартиры также растут.



Тем временем потенциальные покупатели выжидают. Согласно данным теста Globes, в разбивке по городам, тремя городами, наиболее заметными по снижению продаж новых квартир в 2022 году, являются: Тель-Авив (снижение продаж новых квартир на 52 процента по сравнению с 2021 годом), Бат-Ям (58 процентов) и Кирьят-Оно (57 процентов).