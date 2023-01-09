



В 2023 году Украина должна выплатить по внешнему долгу $3,3 миллиарда

В 2023 году выплаты по госдолгу Украины по действующим на начало года сделкам составят 658,4 млрд грн, или $18 млрд по нынешнему курсу, однако по внешнему долгу - всего 122,4 млрд грн, или $3,3 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов.



Выплаты по долгам



Из общей суммы выплат по внешнему долгу 28,2 млрд грн приходится на обслуживание и 94,2 млрд грн - на погашение.



Минфин уточняет, что после достигнутых летом прошлого года соглашений с владельцами евробондов и с Парижским клубом об отсрочке выплат за счет погашения коммерческого долга в этом году необходимо заплатить 14,9 млрд грн, в счет обслуживания - 3,1 млрд грн, а по официальным займам - соответственно 4,2 млрд грн и 2 млрд грн. Все остальные платежи - МВФ и другим международным финансовым организациям.



Что касается внутреннего долга, то речь идет об облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). В выплатах по ним объем процентных платежей - 203,2 млрд грн, в то время как на погашение необходимо будет направить 332,8 млрд грн.



Согласно информации Минфина, пики выплат по госдолгу приходятся на март - 72,8 млрд грн, май и июнь - 102,6 млрд грн и 89,9 млрд грн и ноябрь - 84,1 млрд грн.



Наибольшие выплаты



Если брать только внешний долг, то по нему больше всего необходимо выплатить:



в сентябре - 32,02 млрд грн

в декабре - 18,8 млрд грн

в марте - 14 млрд грн

в другие месяцы - 10 млрд грн и менее.



В этом январе выплаты по госдолгу, как отмечает Минфин, составят 16 млрд грн, в том числе по внешнему - 2,8 млрд грн, в феврале - соответственно 46 млрд грн и 10 млрд грн.



Сколько платить в 2024 году



Минфин также сообщил, что по действующим на сегодняшний день соглашениям выплаты по госдолгу на 2024 год оцениваются в 649,9 млрд грн, или $17,8 млрд, в том числе по внешнему долгу $10 млрд, из которых большая часть - в третьем квартале, когда завершается действие отсрочки за евробондами.



Согласно данным министерства, в 2025 году выплаты по госдолгу возрастут до 508,2 млрд грн (из них по внешнему - 306,4 млрд грн), после чего снизятся: в 2026 - до 467,5 млрд грн (310,7 млрд грн), в 2027 — до 424,9 млрд грн (232,1 млрд грн) и в 2028 - до 383,7 млрд грн (237,6 млрд грн).



Напомним, совокупный госдолг Украины за 11 месяцев 2022 года вырос в долларовом эквиваленте на 9,7%, или на $9,51 млрд - до $97,69 млрд, тогда как в гривневом эквиваленте из-за девальвации он подскочил на 47,1% или на 1,258 трлн грн - до 3,930 трлн грн.



Совокупный внешний госдолг Украины за 11 месяцев увеличился на 21,2%, или на $12,1 млрд - до $69,3 млрд, в то время как совокупный внутренний - на 25,5%, или на 283,7 млрд грн - до 1,395 трлн грн.